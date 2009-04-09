Сергей Семак: «Очень бы хотелось, чтобы Кокорин продолжил карьеру в «Зените»

Главный тренер Сергей Семак высказался о деле Александра Кокорина и Павла Мамаева.

– Я уже говорил свою позицию. У меня не укладывается в голове. То преступление... проступок, который они совершили, абсолютно несоизмерим с наказанием, которое они несут. Никто не защищает то, что они сделали. Но они понесли наказание – и это наказание, на мой взгляд, очень большой перебор. Мне это непонятно.

– Насколько мы знаем, у Кокорина большие проблемы с коленом. Можно после такого вообще вернуться в большой футбол?

– Ну вообще можно ли вернуться? Поскольку ребята очень опасны для общества. Если они появятся на свободе, наверное...

– Все стулья надо будет убирать.

– Да, будет очень сложно.

– Медицинская служба «Зенита» вообще в курсе, что происходит с Кокориным?

– Конечно, в курсе. Неоднократно делали запрос, сейчас, насколько я понимаю, его удовлетворили, и в ближайшее время наши доктора смогут [туда] попасть. Почему это не было сделано раньше или почему не разрешили, тоже непонятно.

– Никакого объяснения нет?

– Ну если объяснения нет вообще, почему они там сидят, то какое объяснение может быть, почему не пускают докторов? Здесь очень сложно достучаться.

– Можно ли после такого вернуться и играть?

– Я думаю, можно вернуться. Насколько быстро и как – конечно, здесь очень сложно что-то предположить. Насколько это серьезный удар с физиологической точки зрения, насколько травма позволит ему вернуться в строй – это раз.

А второе – это психологический надлом, который произошел. Я понимаю ребят, определенное чувство несправедливости, конечно, им обидно. Они, как и мы, считают, что неправы и должны понести наказание, но наказание должно быть понятным для всех, соизмеримым тому, что они сделали.

– Галицкий жестко высказался по Мамаеву. У «Зенита» есть сформированная позиция на этот счет?

– У нас есть позиция насчет Кокорина. В чем он виноват – он понес достаточное наказание. Я его прекрасно знаю и думаю, что он много делает добра для детей, занимается благотворительностью. Никакой опасности для общества он не несет.

– Вы как тренер «Зенита» по-прежнему рассчитываете на Кокорина как футболиста?

– Да. Дело в том, что у него заканчивается контракт, решение за руководством клуба. Я свою позицию донес: мне бы очень хотелось, чтобы он продолжил карьеру в нашем клубе, – сказал Семак в эфире программы «8-16» на «Матч Премьер».