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    Сергей Семак: «Очень бы хотелось, чтобы Кокорин продолжил карьеру в «Зените»

    Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о деле Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    – Я уже говорил свою позицию. У меня не укладывается в голове. То преступление... проступок, который они совершили, абсолютно несоизмерим с наказанием, которое они несут. Никто не защищает то, что они сделали. Но они понесли наказание – и это наказание, на мой взгляд, очень большой перебор. Мне это непонятно.

    – Насколько мы знаем, у Кокорина большие проблемы с коленом. Можно после такого вообще вернуться в большой футбол?

    – Ну вообще можно ли вернуться? Поскольку ребята очень опасны для общества. Если они появятся на свободе, наверное...

    – Все стулья надо будет убирать.

    – Да, будет очень сложно.

    – Медицинская служба «Зенита» вообще в курсе, что происходит с Кокориным?

    – Конечно, в курсе. Неоднократно делали запрос, сейчас, насколько я понимаю, его удовлетворили, и в ближайшее время наши доктора смогут [туда] попасть. Почему это не было сделано раньше или почему не разрешили, тоже непонятно.

    – Никакого объяснения нет?

    – Ну если объяснения нет вообще, почему они там сидят, то какое объяснение может быть, почему не пускают докторов? Здесь очень сложно достучаться.

    – Можно ли после такого вернуться и играть?

    – Я думаю, можно вернуться. Насколько быстро и как – конечно, здесь очень сложно что-то предположить. Насколько это серьезный удар с физиологической точки зрения, насколько травма позволит ему вернуться в строй – это раз.

    А второе – это психологический надлом, который произошел. Я понимаю ребят, определенное чувство несправедливости, конечно, им обидно. Они, как и мы, считают, что неправы и должны понести наказание, но наказание должно быть понятным для всех, соизмеримым тому, что они сделали.

    – Галицкий жестко высказался по Мамаеву. У «Зенита» есть сформированная позиция на этот счет?

    – У нас есть позиция насчет Кокорина. В чем он виноват – он понес достаточное наказание. Я его прекрасно знаю и думаю, что он много делает добра для детей, занимается благотворительностью. Никакой опасности для общества он не несет.

    – Вы как тренер «Зенита» по-прежнему рассчитываете на Кокорина как футболиста?

    – Да. Дело в том, что у него заканчивается контракт, решение за руководством клуба. Я свою позицию донес: мне бы очень хотелось, чтобы он продолжил карьеру в нашем клубе, – сказал Семак в эфире программы «8-16» на «Матч Премьер».

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