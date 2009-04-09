Александр Головин: «Думал: почему у «Монако» все пошло плохо, когда я пришел? Может, из-за меня?»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мыслями о переходе в клуб из княжества.

– «Монако» в нижней части таблицы весь сезон. Сколько раз думал: какого хера я вообще сюда приехал?

– Именно так я не думал. Я думал: почему все пошло плохо, когда я сюда пришел? Думал, что из-за меня, может быть, я что-то не так делаю – так все кардинально поменялось. Но вот таких мыслей – «Зачем я сюда приехал?» – не было.

Почему спад? Продали очень много сильных футболистов.

– Сумма трансфера не беспокоит?

– Сейчас такой рынок, что любого футболиста могут купить и за 50, и за 60, а он даже не играл толком. Хотя для «Монако» это, получается, третья в истории... Но нет, я на эту тему как-то особо не думал, старался работать и войти как можно быстрее в форму после травмы, принести команде максимальную пользу и выйти из зоны вылета.

– Почему ты выбрал «Монако», а не «Челси»?

– Почему-то для себя решил, что нужно сначала адаптироваться в команде [поменьше]. Я не знал ни язык, не был готов к европейской культуре.

Я даже сейчас понимаю, что, кажется, сделал все правильно. Если бы я перешел в «Челси», все было бы сложнее. Там бы не дали шанса на ошибку никакого, – сказал Головин в шоу «КраСава».