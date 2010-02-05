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    Жозе Моуринью: «Только один раз был на хоккее. Теперь посмотрел на КХЛ и остался очень доволен»

    Теги Авангард СКА Жозе Моуринью КХЛ Футбол

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от посещения матча чемпионата КХЛ между «Авангардом» и СКА.

    «Здорово посмотреть на новый для меня вид спорта. Это было отличное шоу, отличный матч и отличная игра.

    Сегодня утром мне удалось посетить тренировку «Авангарда», познакомиться с командой и руководством клуба. Они очень тепло меня приняли.

    Я всегда люблю приезжать в Россию и в этот раз для меня открылось нечто новое, чему я рад. Спасибо «Авангарду» за эту возможность.

    До сегодняшнего дня я только один раз был на хоккее в Нью-Йорке. Теперь побывал в России, посмотрел на КХЛ и остался очень доволен», – рассказал Моуринью.

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