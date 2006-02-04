Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Тарасов о трансфере Ракицкого: «Игрок из братской страны! Это еще раз показывает, что с нашей стороны нет агрессии»

    Теги Локомотив Зенит Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия Ярослав Ракицкий политика Футбол

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался по поводу перехода украинского защитника Ярослава Ракицкого из «Шахтера» в «Зенит».

    «Футбол вне политики, всегда так считал и говорил. Поэтому переход в российский чемпионат Ярослава Ракицкого – хорошее тому подтверждение! В РПЛ появился игрок из братской страны! И это еще раз показывает, что с нашей стороны нет никакой агрессии.

    Даже в государственном конкурсе «Лидеры России» в полуфинал выходит киевский банкир, какие тут вопросы. И ноль проблем – все как раньше, в 2012 году», – написал Тарасов.

    Уткин о РПЛ: «Россия снова становится метрополией на постсоветском пространстве. Жизнь побеждает говнополитику»

    Ракицкий – в «Зените»: за него заплатили 10 млн евро и дали номер Тимощука

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Включите уведомления,
    чтобы быть в курсе самых важных новостей