Руслан Ротань: «Ракицкого можно понять лишь в профессиональном плане – ушел в более сильную лигу»

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал переход Ярослава Ракицкого из «Шахтера» в .

«Конечно, я, как и большинство, не поддерживаю такой переход. Можно понять лишь то, что человек ушел играть в более сильный чемпионат. Это в профессиональном плане.

Но я понимаю всю политическую ситуацию между нашими странами, и следует признать, что футбол и политика сейчас тесно связаны, и ничего хорошего я об этом сказать не могу. Теперь Ярику будет трудно попасть в сборную, но я думаю, он понимает, что и зачем делает», – сказал Ротань.

Ракицкий нужен «Зениту», чтобы лучше начинать атаки. Это логичный трансфер