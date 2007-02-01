Уткин о РПЛ: «Россия снова становится метрополией на постсоветском пространстве. Жизнь побеждает говнополитику»

Журналист Василий Уткин поделился мнением об участии в чемпионате России игроков из стран постсоветского пространства.

«Как я уже говорил, мне нравится, что с уходом бешеных денег Россия как-то сама собой снова становится метрополией на постсоветском пространстве.

Украина обеднела раньше. Прочие страны при многообразии проблем все равно ориентированы на российский рынок. Не исключительно. Но естественно.

Сегодня в России играют лучший защитник, а может и игрок Грузии Кверквелия, приехал Ракицкий, через Россию проехал , сейчас тут Шомуродов, Селюк какого-то славного казашонка пиарит...

В через 3 дня после хайпового Ракицкого приехал не последний игрок украинской молодежки Данченко. Что-то не слыхать проклятий. Кстати, зачем забывать практику Зинченко в «Уфе»?

Это бизнес. Это карьеры парней. Это хороший порядок. Лучше, чем семеро югославов по уцененке.

Это положение метрополии в футбольном пространстве, которое России достается даром, как обычно. Может, в этот раз получится распорядиться.

Сейчас еще Шапаренко приедет. Если не в , то в «Рубин». Жизнь побеждает говнополитику», – написал Уткин.

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