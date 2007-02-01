Уткин о РПЛ: «Россия снова становится метрополией на постсоветском пространстве. Жизнь побеждает говнополитику»

Журналист Василий Уткин поделился мнением об участии в чемпионате России игроков из стран постсоветского пространства.
«Как я уже говорил, мне нравится, что с уходом бешеных денег Россия как-то сама собой снова становится метрополией на постсоветском пространстве.
Украина обеднела раньше. Прочие страны при многообразии проблем все равно ориентированы на российский рынок. Не исключительно. Но естественно.
Сегодня в России играют лучший защитник, а может и игрок Грузии Кверквелия, приехал Ракицкий, через Россию проехал Одил Ахмедов, сейчас тут Шомуродов, Селюк какого-то славного казашонка пиарит...
В «Енисей» через 3 дня после хайпового Ракицкого приехал не последний игрок украинской молодежки Данченко. Что-то не слыхать проклятий. Кстати, зачем забывать практику Зинченко в «Уфе»?
Это бизнес. Это карьеры парней. Это хороший порядок. Лучше, чем семеро югославов по уцененке.
Это положение метрополии в футбольном пространстве, которое России достается даром, как обычно. Может, в этот раз получится распорядиться.
Сейчас еще Шапаренко приедет. Если не в «Краснодар», то в «Рубин». Жизнь побеждает говнополитику», – написал Уткин.
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