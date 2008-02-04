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    Одно тело найдено в обломках самолета Салы в Ла-Манше

    Теги Нант премьер-лига Англия лига 1 Франция происшествия Кардифф Сити Эмилиано Сала Футбол

    В Ла-Манше продолжают изучать место крушения самолета Piper PA-47 Malibu, на котором летел новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала.

    Подводная съемка позволила обнаружить в обломках самолета одно тело, кто это – еще не установлено. Поисковики будут действовать в соответствии с пожеланиями семей Салы и пилота Дэвида Айбботсона.

    Отделение расследования авиационных происшествий (AAIB) опубликовало фото с места, где найдены обломки самолета.

    Самолет был найден вчера, спустя несколько часов после начала частных поисков.

    Трансфер Салы стал рекордным для «Кардиффа». Аргентинец уже оформил переход в валлийский клуб, а затем вернулся во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по «Нанту». Вместе с ним в самолете находился пилот Дэвид Айбботсон.

    «Кажется, он вот-вот развалится. Как же страшно». Сала понимал, что с самолетом что-то не так

    Рассказ о Сале, который пропал над Ла-Маншем. Он читает о фэн-шуй и мечтает пожить в Африке

    Говорят, на самолете Салы не летают через Ла-Манш. Это не так

    ajnj

    Фото: AAIB

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