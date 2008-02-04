Одно тело найдено в обломках самолета Салы в Ла-Манше

В Ла-Манше продолжают изучать место крушения самолета Piper PA-47 Malibu, на котором летел новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала.

Подводная съемка позволила обнаружить в обломках самолета одно тело, кто это – еще не установлено. Поисковики будут действовать в соответствии с пожеланиями семей Салы и пилота Дэвида Айбботсона.

Отделение расследования авиационных происшествий (AAIB) опубликовало фото с места, где найдены обломки самолета.

Самолет был найден вчера, спустя несколько часов после начала частных поисков.

Трансфер Салы стал рекордным для «Кардиффа». Аргентинец уже оформил переход в валлийский клуб, а затем вернулся во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по . Вместе с ним в самолете находился пилот Дэвид Айбботсон.

«Кажется, он вот-вот развалится. Как же страшно». Сала понимал, что с самолетом что-то не так

Рассказ о Сале, который пропал над Ла-Маншем. Он читает о фэн-шуй и мечтает пожить в Африке

Говорят, на самолете Салы не летают через Ла-Манш. Это не так

Фото: AAIB