Клопп о ЛЧ: «Будет тяжело, хотя кто-то считает, что мы уже в 1/4 финала, так как это всего лишь «Бавария»

Главный тренер Юрген Клопп поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

«Очень рад, что продолжаем борьбу в Лиге чемпионов, но нас ждут чрезвычайно тяжелые матчи. Хотя, если послушать некоторых, складывается ощущение, что мы уже вышли в четвертьфинал, поскольку это всего лишь . А вы вообще видели, какая у них команда и в какой они сейчас форме?

Конечно, мы постараемся. Постараемся так же, как в прошлом сезоне (мерсисайдцы дошли до финала ЛЧ – прим. Sports.ru). Хотя в этом сезоне были разговоры о том, что мы должны сосредоточиться на АПЛ», – сказал Клопп.