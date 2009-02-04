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    Клопп о ЛЧ: «Будет тяжело, хотя кто-то считает, что мы уже в 1/4 финала, так как это всего лишь «Бавария»

    Теги Бавария Ливерпуль Юрген Клопп Лига чемпионов Футбол

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

    «Очень рад, что продолжаем борьбу в Лиге чемпионов, но нас ждут чрезвычайно тяжелые матчи. Хотя, если послушать некоторых, складывается ощущение, что мы уже вышли в четвертьфинал, поскольку это всего лишь «Бавария». А вы вообще видели, какая у них команда и в какой они сейчас форме?

    Конечно, мы постараемся. Постараемся так же, как в прошлом сезоне (мерсисайдцы дошли до финала ЛЧ – прим. Sports.ru). Хотя в этом сезоне были разговоры о том, что мы должны сосредоточиться на АПЛ», – сказал Клопп.

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