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    Солари об игре с «Барселоной»: «Реал» всегда фаворит»

    Теги Сантьяго Солари Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Алавес Винисиус Жуниор Футбол

    Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари поделился мыслями о победе над «Алавесом» (3:0).

    «В таких матчах всегда трудно начинать и заканчивать. Соперники умеют играть и делают это здорово.

    Иско сделал невероятную передачу Одриосоле, и здорово, что эти футболисты сыграли так хорошо.

    Мы выглядели очень серьезными и показали все желание, которое у нас есть», – сказал аргентинец.

    Солари ответил на вопрос о предстоящем матче с «Барселоной» в Кубке Испании.

    «Мадрид» всегда фаворит. При всем уважении к сопернику, мы всегда хотим победить.

    Мы будем бороться до конца. Вы видели, что сегодня мы очень хотели набрать очки. У этой команды есть большой опыт игры нескольких матчей в неделю. «Мадрид» никогда не сдается. Сегодня мы показали, что у нас огромное желание сократить отрыв от «Барселоны».

    Мы не думаем о календаре нашем и календаре «Барселоны», не мы его составляем. Мы должны подготовиться к своей лучшей игре.

    Винисиус провел замечательный матч. Мы в восторге от его игры и его прогресса», – сказал Солари.

    «Реал» встретится с «Барселоной» в 1/2 финала Кубка Испании. Первый матч пройдет в Каталонии 6 февраля, ответный – 27 февраля.

     

     

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