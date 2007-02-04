Солари об игре с «Барселоной»: «Реал» всегда фаворит»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари поделился мыслями о победе над (3:0).

«В таких матчах всегда трудно начинать и заканчивать. Соперники умеют играть и делают это здорово.

сделал невероятную передачу Одриосоле, и здорово, что эти футболисты сыграли так хорошо.

Мы выглядели очень серьезными и показали все желание, которое у нас есть», – сказал аргентинец.

Солари ответил на вопрос о предстоящем матче с «Барселоной» в Кубке Испании.

всегда фаворит. При всем уважении к сопернику, мы всегда хотим победить.

Мы будем бороться до конца. Вы видели, что сегодня мы очень хотели набрать очки. У этой команды есть большой опыт игры нескольких матчей в неделю. «Мадрид» никогда не сдается. Сегодня мы показали, что у нас огромное желание сократить отрыв от «Барселоны».

Мы не думаем о календаре нашем и календаре «Барселоны», не мы его составляем. Мы должны подготовиться к своей лучшей игре.

Винисиус провел замечательный матч. Мы в восторге от его игры и его прогресса», – сказал Солари.

«Реал» встретится с «Барселоной» в 1/2 финала Кубка Испании. Первый матч пройдет в Каталонии 6 февраля, ответный – 27 февраля.