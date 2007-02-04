Солари об игре с «Барселоной»: «Реал» всегда фаворит»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари поделился мыслями о победе над «Алавесом» (3:0).
«В таких матчах всегда трудно начинать и заканчивать. Соперники умеют играть и делают это здорово.
Иско сделал невероятную передачу Одриосоле, и здорово, что эти футболисты сыграли так хорошо.
Мы выглядели очень серьезными и показали все желание, которое у нас есть», – сказал аргентинец.
Солари ответил на вопрос о предстоящем матче с «Барселоной» в Кубке Испании.
«Мадрид» всегда фаворит. При всем уважении к сопернику, мы всегда хотим победить.
Мы будем бороться до конца. Вы видели, что сегодня мы очень хотели набрать очки. У этой команды есть большой опыт игры нескольких матчей в неделю. «Мадрид» никогда не сдается. Сегодня мы показали, что у нас огромное желание сократить отрыв от «Барселоны».
Мы не думаем о календаре нашем и календаре «Барселоны», не мы его составляем. Мы должны подготовиться к своей лучшей игре.
Винисиус провел замечательный матч. Мы в восторге от его игры и его прогресса», – сказал Солари.
«Реал» встретится с «Барселоной» в 1/2 финала Кубка Испании. Первый матч пройдет в Каталонии 6 февраля, ответный – 27 февраля.