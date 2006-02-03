Марко Трабукки: «У дочери Терри была депрессия, она просила отца не уезжать в Россию. Он дрогнул и отступил»

Агент Марко Трабукки поделился подробностями сорвавшегося трансфера защитника Джона Терри в .

– Тему перехода Терри можно классифицировать как английскую, а не спартаковскую?

– Тут все ясно. Джон уже получил российскую визу, был заказан чартер, но накануне отлета в Москву ему позвонили из школы с просьбой забрать домой 13-летнюю дочку. Впервые за все время ее учебы.

У девочки был стресс, депрессия, она просила отца не уезжать в Россию. Терри дрогнул и отступил. Как истинный джентльмен приехал потом в Москву, чтобы лично принести извинения, – сказал Трабукки.