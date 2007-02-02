Месси стал 3-м игроком, забившим 50 голов с пенальти в Ла Лиге. Впереди – Роналду и Уго Санчес

Форвард «Барселоны» Лионель Месси забил с пенальти в матче с «Валенсией» (2:2, второй тайм) в 22-м туре .

31-летний аргентинец стал третьим игроком в истории чемпионата Испании, забившим 50 и более голов с пенальти.

Месси забил 50-й гол с 11-метровой отметки в примере после 61-й попытки. Больше забили лишь экс-форварды «Реала» – Уго Санчес (56 из 71) и (61 из 72).

Всего за карьеру Месси забил 84 из 109 пенальти, включая послематчевые серии.

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