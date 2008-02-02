Форвард «Аль-Садда»: «Хави рассказывал, что в Каталонии учат ненавидеть «Реал»

Нападающий Багдад Бунеджа рассказал, как его партнеры по катарскому клубу хавбеки Хави (экс-игрок «Барселоны») и Габи (экс-игрок «Атлетико») относятся к «Реалу».

«Ни один из них не любит «Реал». Хави рассказывал мне, что в Каталонии учат ненавидеть , там растут с этим чувством», – рассказал Бунеджа.

27-летний форвард сборной Алжира забил 59 голов в 2018 году – больше Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Он забил больше чем Месси и Роналду, но даже не попал в претенденты на лучшего игрока Африки

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