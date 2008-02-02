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    Форвард «Аль-Садда»: «Хави рассказывал, что в Каталонии учат ненавидеть «Реал»

    Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига высшая лига Катар Аль-Садд политика Багдад Бунеджа Футбол

    Нападающий «Аль-Садда» Багдад Бунеджа рассказал, как его партнеры по катарскому клубу хавбеки Хави (экс-игрок «Барселоны») и Габи (экс-игрок «Атлетико») относятся к «Реалу».

    «Ни один из них не любит «Реал». Хави рассказывал мне, что в Каталонии учат ненавидеть «Мадрид», там растут с этим чувством», – рассказал Бунеджа.

    27-летний форвард сборной Алжира забил 59 голов в 2018 году – больше Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

    Он забил больше чем Месси и Роналду, но даже не попал в претенденты на лучшего игрока Африки

    «Барселона» – «Валенсия». Прямая трансляция на Sports.ru начнется в 20:30

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