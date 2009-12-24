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    Хави: «Барселона» больше не играет в футбол. Это почти другой вид спорта. Только Гвардиола и «Сити» играют столь же стильно»

    Теги Паулиньо Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Хави Лионель Месси Эрнесто Вальверде примера Испания Пеп Гвардиола

    Бывший полузащитник «Барселоны» Хави высказался об игре каталонцев после победы над «Реалом» в матче 17-го тура примеры (3:0).

    Каталонцы после этой игры оторвались от мадридцев на 14 очков, а от ближайшего преследователя, «Атлетико», – на 9.

    «Барселона» больше не играет в футбол. Это почти другой вид спорта. Только Пеп Гвардиола и «Манчестер Сити» играют в столь же стильный и изящный футбол.

    «Барса» всегда выбирает самый сложный путь. Команда на поле видит пространство и играет смело.

    Вальверде на 100% подходит под модель «Барселоны». Он воскресил игровой стиль клуба.

    Позиционная игра сейчас намного лучше, и Месси находится в центре всего. Каталонцы атакуют пространство, и Паулиньо угрожает воротам соперника из глубины», – сказал Хави.

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