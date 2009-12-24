Хави: «Барселона» больше не играет в футбол. Это почти другой вид спорта. Только Гвардиола и «Сити» играют столь же стильно»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави высказался об игре каталонцев после победы над в матче 17-го тура примеры (3:0).

Каталонцы после этой игры оторвались от мадридцев на 14 очков, а от ближайшего преследователя, «Атлетико», – на 9.

больше не играет в футбол. Это почти другой вид спорта. Только Пеп Гвардиола и играют в столь же стильный и изящный футбол.

«Барса» всегда выбирает самый сложный путь. Команда на поле видит пространство и играет смело.

Вальверде на 100% подходит под модель «Барселоны». Он воскресил игровой стиль клуба.

Позиционная игра сейчас намного лучше, и Месси находится в центре всего. Каталонцы атакуют пространство, и Паулиньо угрожает воротам соперника из глубины», – сказал Хави.