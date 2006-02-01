«Барселона» получит 5% от суммы трансфера Алькасера из «Боруссии» в другой клуб

объявила о выкупе нападающего Пако Алькасера дортмундской «Боруссией».

Каталонский клуб, как и сообщалось ранее, получит за футболиста 23 миллиона евро, плюс 5 миллионов могут быть быть выплачены в виде бонусов.

Кроме этого, получит 5% от суммы последующей продажи игрока «Боруссией».

«Боруссия» объявила о выкупе Алькасера у «Барселоны» еще 23 ноября.

В текущем сезоне бундеслиги Алькасер в 14 матчах забил 12 голов и делит второе место в списке бомбардиров с Марко Ройсом и Робертом Левандовским.

Подробную статистику 25-летнего испанца можно посмотреть здесь.