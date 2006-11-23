«Боруссия» Д объявит о выкупе Алькасера у «Барселоны» в воскресенье

«Боруссия» Дортмунд в ближайшее время выкупит у «Барселоны» права на нападающего .

Сумма сделки составит 23 миллиона евро плюс 5 миллионов бонусами. Контракт с Алькасером будет заключен до лета 2023 года.

Ожидается, что официально о выкупе объявят в воскресенье, 25 ноября, после собрания совета директоров .

В нынешнем сезоне Алькасер забил 8 голов в 6 матчах бундеслиги и 1 мяч в двух играх Лиги чемпионов.

Алькасер ушел из «Барселоны», чтобы cтать счастливым – и теперь забивает каждые 27 минут