Дмитрий Гордон: «К Ракицкому испытываю отвращение. Дурак, ты понимаешь, что делаешь за сраные миллионы?»

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон прокомментировал переход защитника Ярослава Ракицкого из «Шахтера» в .

«Это очень грустная история. То, что Ракицкий позволял себе пророссийские взгляды... В конце концов, он свободный человек, за это не преследуют, слава Богу.

Когда он сфотографировался с футболкой , где было написано «Россия», меня чуть не вывернуло. Я не могу на это смотреть. Не хочу осуждать Ракицкого. Мне просто так отвратительно...

Столько людей погибло от российских пуль, от российских снарядов, от россиян. Россияне его родной Донецк забрали, он не может выходить на поле прекрасного стадиона . Лучший украинский аэропорт, где погибло столько ребят, полностью разрушили.

А он стоит с футболкой «Россия» и позирует. Или идиот, такое среди футболистов бывает, или мерзавец, или я не знаю... Черт с припаянной башкой.

Хоть в сборную не нужно его приглашать. Это его свобода, я не призываю, чтобы ему сделали что-то плохое, нет. Просто этим [трансфером] он плюнул в душу. Мне в душу, плюнул на могилы тех, кто погиб, стране своей.

Ты же выходил за сборную Украины, цвета ее защищал. Ты, дурак, понимаешь, что ты делаешь за эти сраные миллионы?

Я к Ракицкому испытываю отвращение, чувство брезгливости. Мне плохо физически от того, что я это вижу.

Парень, который пел гимн Украины, защищал цвета Украины, может позировать с самодовольной ухмылкой с футболкой, где написано «Россия», – сказал Гордон в программе «Вечерний прайм» на телеканале «112 Украина».

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