«СЭ»: «Зенит» может сегодня оформить трансфер Азмуна за 12 млн евро

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун может перейти в .

Клубам сегодня, с большой долей вероятности, удастся закрыть сделку по переходу 24-летнего иранца, утверждает «Спорт-Экспресс».

Переход хотят согласовать сегодня, чтобы завтра заявить футболиста на Лигу Европы, поскольку срок дозаявки в этот турнир истекает 1 февраля.

Сумма сделки, по информации источника, составит 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Азмун также интересен «Байеру», «Вулверхэмптону» и «Брюгге».

В этом сезоне чемпионата России Азмун забил 4 гола в 14 матчах. Подробную статистику 24-летнего Азмуна можно изучить здесь.