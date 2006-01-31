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    «СЭ»: «Зенит» может сегодня оформить трансфер Азмуна за 12 млн евро

    Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Сердар Азмун Спорт-Экспресс Футбол

    Нападающий «Рубина» Сердар Азмун может перейти в «Зенит».

    Клубам сегодня, с большой долей вероятности, удастся закрыть сделку по переходу 24-летнего иранца, утверждает «Спорт-Экспресс».

    Переход хотят согласовать сегодня, чтобы завтра заявить футболиста на Лигу Европы, поскольку срок дозаявки в этот турнир истекает 1 февраля.

    Сумма сделки, по информации источника, составит 12 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что Азмун также интересен «Байеру», «Вулверхэмптону» и «Брюгге».

    В этом сезоне чемпионата России Азмун забил 4 гола в 14 матчах. Подробную статистику 24-летнего Азмуна можно изучить здесь.

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