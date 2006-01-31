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    Георгий Джикия: «Наша с Жано и Самедовым группа в WhatsApp называется «ОПГ «Сирень»

    Теги Спартак Крылья Советов Александр Самедов премьер-лига Россия Жано Ананидзе Георгий Джикия Футбол

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о дружбе с хавбеками Жано Ананидзе и Александром Самедовым, которые сейчас выступают за «Крылья Советов».

    – Твой лучший друг, наверное, Жано Ананидзе?

    – За последние два года – да, он стал одним из моих самых близких друзей.

    – Как ты переживал то, что он ушел из «Спартака»?

    – Мне было очень обидно, что он ушел в аренду, но в глубине души я прекрасно понимаю, что это футбольная жизнь, такое происходит.

    Отнесся с пониманием, но очень жду его обратно летом, потому что прошло 10 дней на сборах – и мне его уже не хватает.

    И не только его. Александр Самедов тоже покинул «Спартак». У нас было такое трио.

    – У вас даже есть специальный хэштег?

    – Да, и в WhatsApp группа. [Хэштег – ] СэмДжиДжан. А группа у нас называется «ОПГ «Сирень». В честь ресторана Самедова.

    – Еще есть аллюзия на ОПГ «Ромашка».

    – Ну есть, да. Но это никак не связано. Просто шутки были такие, которые мы в раздевалке придумывали.

    – Они тоже скучают.

    – Да как они там скучают? Каждый день звонят, улыбаются, смеются вдвоем, – сказал Джикия в интервью ютуб-каналу Commandos.

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