Георгий Джикия: «Наша с Жано и Самедовым группа в WhatsApp называется «ОПГ «Сирень»

Защитник Георгий Джикия рассказал о дружбе с хавбеками Жано Ананидзе и Александром Самедовым, которые сейчас выступают за .

– Твой лучший друг, наверное, Жано Ананидзе?

– За последние два года – да, он стал одним из моих самых близких друзей.

– Как ты переживал то, что он ушел из «Спартака»?

– Мне было очень обидно, что он ушел в аренду, но в глубине души я прекрасно понимаю, что это футбольная жизнь, такое происходит.

Отнесся с пониманием, но очень жду его обратно летом, потому что прошло 10 дней на сборах – и мне его уже не хватает.

И не только его. Александр Самедов тоже покинул «Спартак». У нас было такое трио.

– У вас даже есть специальный хэштег?

– Да, и в WhatsApp группа. [Хэштег – ] СэмДжиДжан. А группа у нас называется «ОПГ «Сирень». В честь ресторана Самедова.

– Еще есть аллюзия на ОПГ «Ромашка».

– Ну есть, да. Но это никак не связано. Просто шутки были такие, которые мы в раздевалке придумывали.

– Они тоже скучают.

– Да как они там скучают? Каждый день звонят, улыбаются, смеются вдвоем, – сказал Джикия в интервью ютуб-каналу Commandos.