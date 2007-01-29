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    Зе Луиш: «Я игрок «Спартака» и намерен выполнить свой контракт»

    Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Зе Луиш Спорт-Экспресс Футбол

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш прокомментировал информацию о том, что может сменить клуб.

    Ранее сообщалось, что к футболисту проявляет интерес «Галатасарай». 

    – Приятно узнать, что тобой интересуются другие клубы. Это значит, что ты не зря ешь свой хлеб, делаешь свою работу правильно, растешь, и этим вызван интерес. С другой стороны, могу всех заверить, что я игрок «Спартака» и намерен выполнить свой контракт с клубом от и до.

    Сейчас я полностью сконцентрирован на работе в «Спартаке», на защите красно-белых цветов. Если в будущем когда-то поступит предложение, которое заинтересует все стороны, и клуб, и меня, тогда сядем, будем разговаривать. Но на данный момент я игрок «Спартака».

    – Какой бы чемпионат вам подошел? АПЛ?

    – Нравится чемпионат Англии, никогда не отрицал это. С другой стороны, не ослеплен этой идеей. Делаю свою работу, а время покажет, – сказал Зе Луиш. 

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