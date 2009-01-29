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    Леандро Паредес: «Я разделяю амбиции «ПСЖ» и отдам всего себя, чтобы оправдать ожидания»

    Теги Зенит ПСЖ лига 1 Франция Парк де Пренс Леандро Паредес Футбол

    Полузащитник Леандро Паредес поделился эмоциями после перехода в «ПСЖ».

    «Я горжусь, что оказался в «ПСЖ». После моего опыта в Италии и России, у меня появилась фантастическая возможность открыть для себя новый футбол и надеть форму одного из самых престижных клубов мира.

    Мы все знаем, на каком высочайшем уровне находятся игроки и тренеры «ПСЖ». Я разделяю амбиции клуба и отдам всего себя, чтобы оправдать ожидания «ПСЖ».

    С нетерпением жду момента, когда смогу окунуться в атмосферу «Парк де Пренс», где футбол любят так же страстно, как в Аргентине», – сказал Паредес.

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