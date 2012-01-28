«Челси» отклонил запрос Хадсона-Одои на трансфер и не отпустит его зимой

Полузащитник Каллум Хадсон-Одои не покинет «Челси» во время зимнего трансферного окна.
По информации Bild, английский клуб отклонил запрос футболиста на трансфер. Игрок останется в команде как минимум до лета.
Напомним, 18-летний хавбек подал в «Челси» запрос на трансфер, рассчитывая обеспечить себе переход в «Баварию».
Хадсон-Одои ранее отказался подписывать новый контракт с «Челси», несмотря на предложенную зарплату в 85 тысяч фунтов в неделю.
«Бавария» предложила 40 млн фунтов за Хадсон-Одои, «РБ Лейпциг» 20 млн. фунтов с опцией обратного выкупа форварда