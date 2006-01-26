Хавбек «Челси» Хадсон-Одои подал запрос на трансфер

Полузащитник Каллум Хадсон-Одои хочет перейти в «Баварию».

18-летний хавбек сегодня подал в «Челси» запрос на трансфер, таким образом он пытается обеспечить себе переход в мюнхенский клуб, сообщает Sky Sports.

Хадсон-Одои ранее отказался подписывать новый контракт с «Челси», несмотря на предложенную зарплату в 85 тысяч фунтов в неделю.

«Челси» до сих пор не ответил на четвертое предложение «Баварии», которое оценивается в 35 миллионов фунтов.

До закрытия трансферного окна остается менее недели.