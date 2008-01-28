Алан Чочиев: «Водитель назвал Кокорина и Мамаева петухами. Во Владикавказе «петух» еще хуже, чем мат»

Бывший полузащитник Алан Чочиев, друг Александра Кокорина, рассказал .ru о драке Кокорина и Павла Мамаева с водителем ведущей «Первого канала» Виталием Соловчуком, за которую их заключили под стражу на время следствия.

– Я был в Самаре, у меня был выходной, я спал дома, когда случилась эта ситуация в «Кофемании», я был первым, кому Саша вышел и позвонил. Мы с ним долго разговаривали. Саша меня никогда в жизни не обманывал. Смысл ему звонить и обманывать близкого друга?

Самое интересное, что у всех свидетелей, у всех, кто был в заведении, следствие взяло подписку о неразглашении. Знаете, почему они так сделали?

– Почему?

– Потому что по их настоящей статье, 115-й (умышленное причинение легкого вреда здоровью – Sports.ru), они не имеют права их сажать в тюрьму. Но так как следствие взяло абсолютно у всех подписку о неразглашении, они влепили им статью 213. Она говорит о том, что группа лиц заранее договорилась, что они встретят Пака в ресторане, заранее знала, что он будет там, после чего Саша подойдет и ударит стулом. Но это же на 100% не так. Да, Саша его ударил. Но нарезки видео сделали специально, чтобы народу показать: вот, футболистов надо наказать.

– Что случилось с Соловчуком?

– Есть запись видеорегистратора, там четко видно, что Соловчук обзывает ребят. Саша говорит: «Извинись, мы поедем дальше». Но нет – он продолжал их оскорблять. Для чего? Любой нормальный человек, увидев толпу выпивших ребят, обошел бы их стороной. Зачем какие-то приключения искать? С Божьей помощью все правду узнают. На суде (судить Кокорина и Мамаева будут 8 февраля – Sports.ru) предъявят видеорегистратор и спросят: почему ты их оскорблял? Чего добивался? Мне будет интересно, как он ответит. Сейчас он говорит, что его просто так били, что его Саша бил – хотя Саша его пальцем не трогал. На видео четко видно, что Саша наоборот ребят оттаскивал.

– Кто показал вам запись с видеорегистратора?

– Никто не показывал, на ее содержание ссылались адвокаты, когда меру продлевали. Все будет в суде – все все поймут. В «Эгоисте» работают охранники, которых я знаю. Они показывали мне камеры, они все это говорили. Это не только со слов Саши. Им какая разница, Саша пришел, Паша или Вася. Они все это подтверждают, как Соловчук их оскорблял. Они все слышали. Просто все боятся говорить. Я не понимаю, чего они боятся.

Когда ребята вышли из ночного клуба, там стояла машина. Девушка, которая была с ними [в компании Кокорина и Мамаева], просто перепутала машину и села к Соловчуку. Тот посмотрел на нее, она говорит: «Вы водитель Кокорина?». Соловчук отвечает: «Я петухов не вожу». Оскорбил просто так человека! Она поняла, что не та машина, села в их машину.

– Что было дальше?

– Подошел Паша, она говорит ему: человек просто так оскорбил Сашу. Ребята пошли к нему, потом на видео идет долгий диалог, где они стоят и разговаривают. Там не было такого, что к нему кто-то агрессию проявил. Его никто не хочет трогать, Саша просто объясняет: «Извинись – и мы поехали дальше». Соловчук отвечает: «Вы петухи, футболисты петухи, я буду отвечать за свои слова». Он не раз повторил, что ребята петухи.

А что самое интересное, начал драку Соловчук. Он ударил Мамаева по лицу. Это четко видно на видео. Ударил – и начал убегать. Ты встречаешь пьяных ребят, ты до них докапываешься, обзываешься. Ну они же не дураки. Известные люди в центре Москвы – просто так избить человека? Это бред. А правда – то, что я рассказываю. Его не били без причины. Человек оскорблял их, первым ударил Мамаева по лицу, начал бегать вокруг машины. Потом побежал куда-то вниз, за ним побежали Кирилл и Паша. Он и с ними стал драться. Ударил Кирилла ногой – Кирилл упал. Потом ударил Пашу ногой – Паша упал. Почему и его к суду, какому-то штрафу не привлекают? Саша и Павел просто ответили на оскорбления. Вы попробуйте во Владикавказе хоть одного человека оскорбить матом. Или петухом, что еще хуже, чем мат, – сказал Чочиев.

Это лучший друг Кокорина. Он собирает видео в его поддержку и отправляет посылки с едой