Аллегри о победе над «Лацио»: «В первом тайме весь «Ювентус» был в разных футболках – не могли дать пас своему»

Главный тренер Массимилиано Аллегри поделился мыслями о победе над (2:1).

«В течение первого часа игры мы выглядели не очень здорово. Но в последние полчаса, думаю, получше. В перерыве я сказал парням играть чище и избегать необдуманных действий, приводящих к ошибкам.

Выход Бернардески и Канселу сделал нас более организованными. Матч был сложным, но я в «Ювентусе» уже пять лет, и на «Олимпико» против «Лацио» у нас никогда не было легкой прогулки, так что я не был удивлен.

Я попытался заиграть рядом с защитниками, и это было ошибкой. Это моя ответственность. Он пока не в лучшей форме, а я поставил его в сложное положение. Я поменял их местами с Бентанкуром, и все прошло лучше.

Те, кто вышел на замену, игроки основы. Мне было жаль оставлять Бернардески вне состава, но нас ждет большой матч против «Аталанты» в Кубке Италии в среду.

Прессинг «Лацио» создал нам проблемы, особенно из-за нашей неточной игры в пас. Мне показалось, что в первом тайме вся моя команда носила разные футболки, потому что мы не могли отдать мяч своему. Мы кое-что наладили и действовали с большим порядком, так что удалось закончить матч на высоте.

Мы знали, что будет важно победить после того, как «Наполи» сыграл вничью с . Я сказал парням, что победа – шаг вперед, даже если мы играли не так уж и хорошо.

Шченсны сыграл очень хорошо, но мы и так знали, что он прекрасный вратарь. Думаю, он сделал большой скачок вперед в плане концентрации и уверенности в себе за эти 90 минут», – сказал Аллегри.