Владелец «Ноттс Каунти» продает клуб. Утром он выложил в твиттер фото пениса

Владелец Алан Харди попал в неприятную ситуацию.

54-летний бизнесмен во время спора с болельщиком прикрепил к посту в твиттере два скриншота. Один из них был скриншотом галереи фотографий его смартфона, на одном фото в галерее был запечатлен пенис, по всей видимости, самого Харди.

Харди выступил с извинениями: «Сегодня утром в одном из моих твитов появилась неуместная фотография. Это явная ошибка, что моя галерея попала в скриншот.

Я попытался исправить ошибку, удалив твит, как только заметил, и я приношу извинения за любое оскорбление, которое это могло нанести».

Однако после этого он объявил, что выставил клуб на продажу.

«После долгих мыслей я больше не чувствую, что могу оставаться владельцем . Хочу пояснить, что это не имеет отношения ни к позицию клуба в чемпионате, ни к той истории, которая сегодня утром попала в медиа.

Я не буду резко разрывать отношения с клубом и не появляться на матчах. Я продолжаю болеть за клуб и поддержу Нила Эрдли, если ему потребуются трансферы», – говорится в заявлении.

Харди владеет около полутора лет. Клуб замыкает таблицу в четвертом дивизионе Англии, набрав 21 очко в 29 играх.