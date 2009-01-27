Владелец «Ноттс Каунти» продает клуб. Утром он выложил в твиттер фото пениса

Владелец «Ноттс Каунти» Алан Харди попал в неприятную ситуацию.
54-летний бизнесмен во время спора с болельщиком прикрепил к посту в твиттере два скриншота. Один из них был скриншотом галереи фотографий его смартфона, на одном фото в галерее был запечатлен пенис, по всей видимости, самого Харди.
Харди выступил с извинениями: «Сегодня утром в одном из моих твитов появилась неуместная фотография. Это явная ошибка, что моя галерея попала в скриншот.
Я попытался исправить ошибку, удалив твит, как только заметил, и я приношу извинения за любое оскорбление, которое это могло нанести».
Однако после этого он объявил, что выставил клуб на продажу.
«После долгих мыслей я больше не чувствую, что могу оставаться владельцем «Ноттс Каунти». Хочу пояснить, что это не имеет отношения ни к позицию клуба в чемпионате, ни к той истории, которая сегодня утром попала в медиа.
Я не буду резко разрывать отношения с клубом и не появляться на матчах. Я продолжаю болеть за клуб и поддержу Нила Эрдли, если ему потребуются трансферы», – говорится в заявлении.
Харди владеет «Ноттс Каунти» около полутора лет. Клуб замыкает таблицу в четвертом дивизионе Англии, набрав 21 очко в 29 играх.