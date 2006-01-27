Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Глушакова поздравили с 32-летием, пожелав ярких побед со «Спартаком»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков Футбол

    Сегодня исполняется 32 года капитану «Спартака» полузащитнику Денису Глушакову.

    «От всей души поздравляем Дениса с днем рождения, желаем ему крепкого здоровья, благополучия и ярких побед в составе красно-белых!» – сообщается в твиттере московского клуба.

    Глушаков выступает за «Спартак» с июля 2013 года. За это время он провел за красно-белых 165 матчей и забил 21 мяч.

    В 2017 году в составе «Спартака» Глушаков стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

    Директор «Спартака»: «Не было массового возврата абонементов из-за смены тренера и проблем Глушакова»

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться