Глушакова поздравили с 32-летием, пожелав ярких побед со «Спартаком»

Сегодня исполняется 32 года капитану «Спартака» полузащитнику Денису Глушакову.
«От всей души поздравляем Дениса с днем рождения, желаем ему крепкого здоровья, благополучия и ярких побед в составе красно-белых!» – сообщается в твиттере московского клуба.
Глушаков выступает за «Спартак» с июля 2013 года. За это время он провел за красно-белых 165 матчей и забил 21 мяч.
В 2017 году в составе «Спартака» Глушаков стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
Директор «Спартака»: «Не было массового возврата абонементов из-за смены тренера и проблем Глушакова»
Сегодня исполняется 32 года капитану #Спартак’а Денису @DGlushakov8 Глушакову.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 26 января 2019 г.
От всей души поздравляем Дениса с днем рождения, желаем ему крепкого здоровья, благополучия и ярких побед в составе красно-белых! 🔴⚪🎂#ДенисГлушаков #Spartak pic.twitter.com/MkVcL9wwpj