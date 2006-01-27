Глушакова поздравили с 32-летием, пожелав ярких побед со «Спартаком»

Сегодня исполняется 32 года капитану полузащитнику Денису Глушакову.

«От всей души поздравляем Дениса с днем рождения, желаем ему крепкого здоровья, благополучия и ярких побед в составе красно-белых!» – сообщается в твиттере московского клуба.

Глушаков выступает за «Спартак» с июля 2013 года. За это время он провел за красно-белых 165 матчей и забил 21 мяч.

В 2017 году в составе «Спартака» Глушаков стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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