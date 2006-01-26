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    As: «Реал» отказался от трансфера Эриксена. «Челси», «МЮ», «Юве» и «Бавария» – нет

    Теги Бавария Манчестер Юнайтед Челси Ювентус премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Тоттенхэм Дэниэл Леви Кристиан Эриксен Футбол

    Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен, видимо, не перейдет в «Реал».

    26-летний хавбек считает, что ему в Лондоне платят слишком мало. Он не хочет продлевать контракт, рассчитанный до лета 2020 года.

    «Реал» готов был предложить за Эриксена от 56 до 84 миллионов евро, но президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви настаивает на 250 миллионах.

    Мадридцы решили отказаться от трансфера Эриксена. Интерес к игроку сохраняют «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Ювентус».

    Эриксен забил 4 гола и отдал 8 результативных передач в 20 матчах АПЛ этого сезона.

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