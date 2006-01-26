As: «Реал» отказался от трансфера Эриксена. «Челси», «МЮ», «Юве» и «Бавария» – нет

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен, видимо, не перейдет в .

26-летний хавбек считает, что ему в Лондоне платят слишком мало. Он не хочет продлевать контракт, рассчитанный до лета 2020 года.

«Реал» готов был предложить за Эриксена от 56 до 84 миллионов евро, но президент Дэниэл Леви настаивает на 250 миллионах.

Мадридцы решили отказаться от трансфера Эриксена. Интерес к игроку сохраняют «Челси», , «Бавария» и «Ювентус».

Эриксен забил 4 гола и отдал 8 результативных передач в 20 матчах АПЛ этого сезона.