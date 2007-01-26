Унаи Эмери: «У «МЮ» была убийственная реализация, а мы свои моменты не реализовали. Вот и результат»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился мыслями о поражении от в 1/16 финала Кубка Англии (1:3).

«У них была убийственная реализация на протяжении 90 минут. У нас были моменты, но мы не смогли их реализовать. Вот и результат.

Наш план на игру работал хорошо, у нас было давление, были моменты, но во втором тайме пришлось рисковать. Парни здорово работали на победу, но мы проиграли. Мы заслуживали большего.

Надеюсь, что у нас несерьезные травмы. У Сократиса голеностоп. У Косьельни хуже. Возможно, даже перелом [челюсти]. Я надеюсь, что нет, но он поехал в больницу, так что будем ждать. У нас много серьезных травм, как у .

Мы играли против соперника, находящегося в хорошей форме. Мы проиграли, но я доволен нашей работой. Болельщики нам помогали.

Нам нужно думать о премьер-лиге. Мы обыграли «Челси» и близки. Нужно сделать акцент на этом турнире. У нас есть и другое важное соревнование – , – сказал Эмери.