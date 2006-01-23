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    Глушаков – Карпину: «ОПГ «Ромашку» не потопить»

    Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Валерий Карпин Денис Глушаков Кубок Матч Премьер Футбол

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и полузащитник «Спартака» Денис Глушаков обменялись репликами после предсезонного матча команд на Кубке Матч Премьер (1:2).

    Карпин: Ты еще здесь, что ли?

    Глушаков: В смысле?

    Карпин: Тебя еще не убрали?

    Глушаков: ОПГ «Ромашку» не потопить.

    Напомним, что Карпин и Глушаков пересекались в «Спартаке», когда специалист возглавлял московский клуб. 

    Термином «ОПГ «Ромашка» спартаковские болельщики обозначали группу российских игроков команды, конфликтовавших с бывшим главным тренером клуба Массимо Каррерой. 

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