Глушаков – Карпину: «ОПГ «Ромашку» не потопить»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и полузащитник «Спартака» Денис Глушаков обменялись репликами после предсезонного матча команд на Кубке Матч Премьер (1:2).
Карпин: Ты еще здесь, что ли?
Глушаков: В смысле?
Карпин: Тебя еще не убрали?
Глушаков: ОПГ «Ромашку» не потопить.
Напомним, что Карпин и Глушаков пересекались в «Спартаке», когда специалист возглавлял московский клуб.
Термином «ОПГ «Ромашка» спартаковские болельщики обозначали группу российских игроков команды, конфликтовавших с бывшим главным тренером клуба Массимо Каррерой.
– Ты еще здесь, что ли?— Матч ТВ (@MatchTV) 22 января 2019 г.
– В смысле?
– Тебя еще не убрали?
– ОПГ «Ромашку» не потопить.
Карпин подколол Глушакова после игры ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР:https://t.co/2SI4eZGy84#ФОНБЕТКУБОКМАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/Wi80q5woo6