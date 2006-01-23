Глушаков – Карпину: «ОПГ «Ромашку» не потопить»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и полузащитник «Спартака» Денис Глушаков обменялись репликами после предсезонного матча команд на Кубке Матч Премьер (1:2).

Карпин: Ты еще здесь, что ли?

Глушаков: В смысле?

Карпин: Тебя еще не убрали?

Глушаков: ОПГ «Ромашку» не потопить.

Напомним, что Карпин и Глушаков пересекались в «Спартаке», когда специалист возглавлял московский клуб.

Термином «ОПГ «Ромашка» спартаковские болельщики обозначали группу российских игроков команды, конфликтовавших с бывшим главным тренером клуба Массимо Каррерой.