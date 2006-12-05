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    «Спартак» опроверг информацию о договоренности Луиса Адриано с «Галатасараем»

    Теги Спартак Луис Адриано премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Футбол

    «Спартак» выступил с опровержением информации о возможном уходе нападающего Луиса Адриано из клуба.

    Турецкие медиа сегодня сообщили, что бразильский форвард может продолжить карьеру в «Галатасарае».

    «Сегодня турецкая пресса распространила информацию, согласно которой нападающий «Спартака» Луис Адриано близок к переходу в «Галатасарай» и якобы даже согласовал со стамбульским клубом условия личного контракта. 

    Российские СМИ эту новость оперативно растиражировали, однако действительности она не соответствует.

    Отметим, что действующее соглашение бразильского форварда с красно-белыми не истекает по окончании нынешнего сезона, и вести переговоры с ним другие клубы попросту не имеют права согласно существующим регламентным нормам.   

    Представители «Галатасарая» в «Спартак» по вопросу приобретения Луиса Адриано также не обращались. Наш клуб ни с кем переговоров о переходе форварда не ведет. 

    Добавим: нападающий неоднократно заявлял, что красно-белый клуб стал для него семьей и что в Москве ему комфортно.

    Еще раз призываем болельщиков «Спартака» не верить слухам, которых в зимний перерыв становится особенно много», – говорится в заявлении московского клуба.

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