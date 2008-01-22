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    Боатенг будет выступать за «Барселону» под 19-м номером

    Теги Кевин-Принс Боатенг Барселона Ла Лига видео фото Футбол

    Полузащитник Кевин-Принс Боатенг был представлен в качестве игрока «Барселоны».

    За каталонский клуб 31-летний ганец будет выступать под 19-м номером.

    «Барселона» арендовала Боатенга до конца сезона с опцией выкупа за 8 миллионов евро. Аренда обойдется каталонцам в 2 миллиона евро. 

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