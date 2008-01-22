Боатенг будет выступать за «Барселону» под 19-м номером

Полузащитник Кевин-Принс Боатенг был представлен в качестве игрока «Барселоны».
За каталонский клуб 31-летний ганец будет выступать под 19-м номером.
«Барселона» арендовала Боатенга до конца сезона с опцией выкупа за 8 миллионов евро. Аренда обойдется каталонцам в 2 миллиона евро.
📹 INSIDE VIEW— FC Barcelona (@FCBarcelona) 21 января 2019 г.
👀 @KPBofficial’s first hours in Barcelona
⚽️ #EnjoyPrince 🔵🔴 pic.twitter.com/urV1TzKGTV
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