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    Кевин-Принс Боатенг: «Барселона» – один из самых больших клубов в мире»

    Теги Кевин-Принс Боатенг Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Сассуоло Футбол

    Полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг, который близок к переходу в «Барселону», поделился эмоциями.

    «Конечно, я рад. Но при этом немного грустно. В «Сассуоло» подобралась отличная команда, было тяжело с ними прощаться. Но «Барселона» – один из самых больших клубов в мире.

    Сегодняшний день выдался напряжным, но я хотел попрощаться с каждым, поблагодарить «Сассуоло» и тренера за это время. Что же, теперь начнем», – сказал Боатенг.

    Ганец уже прилетел в столицу Каталонии. Ожидается, что «Барселона» может объявить о его переходе сегодня или завтра.

    «Я тратил все деньги на девочек, клубы, машины». Боатенг исправился и ему позвонили из «Барсы»

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