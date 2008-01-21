Кевин-Принс Боатенг: «Барселона» – один из самых больших клубов в мире»

Полузащитник Кевин-Принс Боатенг, который близок к переходу в «Барселону», поделился эмоциями.

«Конечно, я рад. Но при этом немного грустно. В «Сассуоло» подобралась отличная команда, было тяжело с ними прощаться. Но – один из самых больших клубов в мире.

Сегодняшний день выдался напряжным, но я хотел попрощаться с каждым, поблагодарить и тренера за это время. Что же, теперь начнем», – сказал Боатенг.

Ганец уже прилетел в столицу Каталонии. Ожидается, что может объявить о его переходе сегодня или завтра.

«Я тратил все деньги на девочек, клубы, машины». Боатенг исправился и ему позвонили из «Барсы»