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    Кевин-Принс Боатенг близок к переходу в «Барселону»

    Теги Кевин-Принс Боатенг Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Сассуоло Футбол

    Полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг может продолжить карьеру в «Барселоне».

    Итальянский журналист и инсайдер Джанлуки Ди Марцио сообщает, что 31-летний хавбек близок к переходу в каталонский клуб.

    В «Барселоне» посчитали, что ганский футболист сможет усилить атаку команды.

    Сине-гранатовые договорились с «Сассуоло» об аренде игрока с правом выкупа за восемь миллионов евро.

    В текущем сезоне Боатенг провел 13 матчей в чемпионате Италии и забил четыре мяча. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.

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