Кевин-Принс Боатенг близок к переходу в «Барселону»

Полузащитник Кевин-Принс Боатенг может продолжить карьеру в «Барселоне».

Итальянский журналист и инсайдер Джанлуки Ди Марцио сообщает, что 31-летний хавбек близок к переходу в каталонский клуб.

В «Барселоне» посчитали, что ганский футболист сможет усилить атаку команды.

Сине-гранатовые договорились с «Сассуоло» об аренде игрока с правом выкупа за восемь миллионов евро.

В текущем сезоне Боатенг провел 13 матчей в чемпионате Италии и забил четыре мяча. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.