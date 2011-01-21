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    Джикия о шансах «Спартака» на чемпионство: «6 очков – не тот отрыв, чтобы опускать руки. Вцепимся»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу квалификация Евро-2020 Георгий Джикия Спорт-Экспресс Футбол

    Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился планами на 2019 год. 

    – С какого места сборная выйдет на Евро-2020?

    – Не принципиально. Главное – выйти. Но бороться будем за самые высокие места. Группа хорошая. И не только с Бельгией интересно сыграть. Все в наших руках, главное – подойти без травм к турниру. Думаю, все будет хорошо.

    – Лига наций какие впечатления оставила?

    – У нас есть расстройство, что не заняли первое место. Это было реально.

    – Ваша мотивация на 2019-й?

    – Задачу ставлю такую же, как всегда. Самое главное – интересы команды. Ее задачи это и мои задачи. Двигаемся в одном направлении.

    – «Спартаку» реально догнать лидеров и побороться за чемпионство?

    – Шесть очков – не тот отрыв, чтобы опускать руки. Вцепимся. Нам все по силам. Хороший подбор игроков, отличная атмосфера, и все знают свою миссию. Результат должен прийти, – сказал Джикия. 

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