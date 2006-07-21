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    Неймар о своих симуляциях: «Думаете, мне хочется постоянно страдать от ударов? Нет, это больно»

    Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция ЧМ-2018 Неймар Футбол

    Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар ответил на обвинения в свой адрес по поводу симуляций на ЧМ-2018.

    «Думаете, мне хочется постоянно страдать от ударов? Нет, это больно. После матчей я на четыре-пять часов прикладываю лед, и это сложно. Если вы не испытали этого, то никогда не поймете.

    Я видел все эти шутки, но воспринимаю их с юмором. Вчера даже запостил в инстаграме шутку с детьми по этому поводу.

    Мой футбол построен на дриблинге, на борьбе с оппонентами. Я не могу остановиться перед соперником и сказать: дорогой, прости, но я хочу забить. Это невозможно. Мне нужно обвести его, попытаться что-то сделать, но ведь и он не позволит мне просто пройти мимо, он попробует сфолить.

    В большинстве случаев я быстрее и легче своих соперников. Они сбивают меня, а рефери должен фиксировать такие ситуации», – сказал Неймар.

    ТЕСТ: Есть ли на карте России деревня Жиру, река Салах, агентство «Роналду» и компания «Неймар»?

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