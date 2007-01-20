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    Президент «Ростова»: «Если РПЛ и РФС не хотят отличной посещаемости, то можно переносить матчи на будни»

    Теги Ростов премьер-лига Россия Олимп Кубок России РФС Организация РПЛ Краснодар Арташес Арутюнянц Спорт-Экспресс Футбол

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о возможном переносе ответного матча Олимп Кубка России против «Краснодара».

    – Еще в ноябре на совещании в РПЛ наш главный тренер Валерий Карпин предложил перенести игры Кубка России на весну.

    Эта инициатива не была поддержана, и нам пришлось корректировать даты сборов, а также играть 5 и 8 декабря два матча подряд. Хотя ничто не мешало перенести встречу чемпионата с 8-го на 9-е.

    С этой просьбой мы обращались в лигу, но получили отказ. 14 января РФС и РПЛ утвердили дату игры – 24 февраля, после чего мы открыли продажу билетов и начали организационную подготовку к предстоящему матчу.

    – Когда узнали о переносе матча?

    – 14 января состоялась совместная комиссия РФС и РПЛ, на котором была подтверждена указанная ранее дата – 24 февраля, после чего открыли продажу билетов. Но уже 18 января пришло новое письмо о назначении еще одного заседания совместной комиссии по переносу матча.

    – Как возможное решение о переносе повлияет на работу клуба?

    – Мы ставим интересы болельщиков выше всего, в случае с переносом их интересы подорваны. Статистика посещаемости стадионов РПЛ говорит сама за себя – «Ростов» на втором месте, уступая лишь «Зениту». Матч против «Краснодара» должен был собрать аншлаг – по нашим оценкам, после ближайших выходных будет продано более 10 тысяч билетов.

    Как нам объяснить перенос матча тем, кто уже приобрел билеты? Люди изучили календарь, увидели, что встреча состоится в воскресенье, скорректировали свои планы на выходные. Вряд ли теперь все желающие смогут попасть на матч в будний день.

    Клуб заключил договоры с контрагентами на обеспечение точками питания и розничной торговли на территории стадиона, а также заранее решил другие организационные моменты. Почему мы должны теперь все менять, а интересы наших болельщиков никто не учитывает? Ведь футбол – игра для болельщиков.

    Если РПЛ и РФС не хотят, чтобы у клубов была отличная посещаемость, то, конечно, можно переносить матчи на будние дни. Кроме того, все говорят о повышении интересе к Кубку России, а перенос этому не поможет, – сказал Арутюнянц.

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