Карпин о возможном переносе матча «Ростов» – «Краснодар»: «Это беспредел»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал возможный перенос ответного матча 1/4 финала Олимп Кубок России с с 24 февраля на более поздний срок (первая игра – 2:2).

– Тема имеет предысторию. В ноябре тренеров команд собирали в премьер-лиге – как раз для обсуждения календаря. Я тогда попросил всех о том, чтобы декабрьские и февральские матчи Кубка перенесли на более поздний срок – на март, апрель. Мне отказали, причем в жесткой форме.

В декабре нам еще раз подтвердили, что ответный четвертьфинал и первый полуфинал состоятся в феврале, мы под эти даты скорректировали все сборы, тренировочный процесс и спарринги: вышли на неделю раньше из отпуска, последнюю контрольную игру запланировали на 17 февраля, чтобы был недельный цикл.

А теперь кто-то хочет поменять дату. При этом буквально день назад пришло письмо из РФС с подтверждением даты – 24 февраля. Клуб, насколько знаю, начал продажу билетов, болельщики хотят прийти на стадион в выходной день. Нам постоянно говорят о слабом интересе к Кубку, но из-за таких решений авторитет турнира падает еще ниже.

О том, что встречи Кубка запланированы на февраль, было известно давно, в ноябре все еще раз подтвердили. Зачем тема переноса поднимается в тот момент, когда уже сборы спланированы под эту игру, а на нее начали продавать билеты?

– Вам ясно, кто хочет все поменять?

– Как понимаю, что «Краснодар». Но клуб знал на 99,9%, что матч в Лиге Европы будет 21 февраля. Мы запланировали прилет в на 20 февраля. Если игру переносят, что будем делать? Со спортивной точки зрения это беспредел, – сказал Карпин.