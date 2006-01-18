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    «Барселона» остается в Кубке Испании. Жалоба «Леванте» отклонена

    Теги Барселона Леванте Ла Лига Кубок Испании Федерация футбола Италии Чуми Брандарис Футбол

    Жалоба «Леванте» на нарушение «Барселоной» регламента в первом матче 1/8 финала Кубка Испании (2:1, вторая игра – 0:3) была отклонена.

    Судья комитета по проведению соревнований Федерации футбола Испании (RFEF) Кармен Перес принял решение в пользу «Барселоны».

    «Леванте» оспаривал участие в первой встрече каталонского защитника Чуми Брандариса.

    Футболист сыграл в Кубке Испании, не отбыв дисквалификацию из-за перебора желтых карточек в матчах за вторую команду «Барселоны».

    В RFEF указали на изменение в правилах, вступившие в силу в ноябре 2018 года. Кроме того, «Леванте» не успел подать жалобу в установленные сроки – в течение 48 часов после инцидента.

    «Леванте» сразу же выступил с официальным заявлением о том, что оспорит решение федерации в апелляционном комитете.

    Если апелляция будет отклонена, у клуба останется право обратиться в в Спортивный арбитражный суд.

    «Барселона» выпустила дисквалифицированного игрока. «Реал» за это исключили, но правила изменились

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