«Барселона» остается в Кубке Испании. Жалоба «Леванте» отклонена

Жалоба на нарушение «Барселоной» регламента в первом матче 1/8 финала Кубка Испании (2:1, вторая игра – 0:3) была отклонена.

Судья комитета по проведению соревнований футбола Испании (RFEF) Кармен Перес принял решение в пользу «Барселоны».

«Леванте» оспаривал участие в первой встрече каталонского защитника .

Футболист сыграл в Кубке Испании, не отбыв дисквалификацию из-за перебора желтых карточек в матчах за вторую команду «Барселоны».

В RFEF указали на изменение в правилах, вступившие в силу в ноябре 2018 года. Кроме того, «Леванте» не успел подать жалобу в установленные сроки – в течение 48 часов после инцидента.

«Леванте» сразу же выступил с официальным заявлением о том, что оспорит решение федерации в апелляционном комитете.

Если апелляция будет отклонена, у клуба останется право обратиться в в Спортивный арбитражный суд.

«Барселона» выпустила дисквалифицированного игрока. «Реал» за это исключили, но правила изменились