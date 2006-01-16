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    Ребров, скорее всего, пропустит остаток сезона из-за травмы

    Теги Спартак Артем Ребров премьер-лига Россия травмы Олег Кононов Футбол

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о состоянии голкипера Артема Реброва, которого беспокоит травма плечевого сустава.

    «Летом жду Артема в команде. Думаю, к сборам он будет готов. В этом сезоне он, вероятнее всего, уже не сыграет.

    Сейчас ему предстоит обследование, по итогам которого будет ясно, потребуется ли хирургическое вмешательство, или же лечение будет терапевтическим. Тогда мы точно поймем сроки его возвращения», – сказал Кононов.

    В текущем сезоне 34-летний Ребров провел 3 матча в РПЛ, в которых пропустил 4 гола. Его подробную статистику можно изучить здесь.

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