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    Олег Кононов: «Потенциал у игроков «Спартака» огромен»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Олег Кононов Футбол

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал оценку футболистам команды.

    Красно-белые впервые проводят подготовительный сбор под руководством 51-летнего специалиста.

    «Каждый игрок индивидуален, со своей призмы видит требования тренера. Подвести игрока под то, что идеально хочет тренер, невозможно.

    В общих чертах мне нравится, как команда работает и думает. Каждый из игроков. Потенциал у наших футболистов огромен. Если они понимают игру, значит, команда уже близка к победе в любом турнире. Если нет, то могут быть большие проблемы. Моя задача – донести футболистам понимание игры – того, как мы должны действовать.

    Интенсивные тренировки? Мне никто не говорил об усталости. Игроки выходят с хорошим настроением на тренировки. Мы даем им чувство радости – игровые задания, упражнения с мячом. Для меня важно, чтобы команда понимала то, что она делает. Сборы направлены на то, чтобы максимально подготовиться к чемпионату», – сказал Кононов.

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