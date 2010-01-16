Олег Кононов: «Потенциал у игроков «Спартака» огромен»

Главный тренер Олег Кононов дал оценку футболистам команды.

Красно-белые впервые проводят подготовительный сбор под руководством 51-летнего специалиста.

«Каждый игрок индивидуален, со своей призмы видит требования тренера. Подвести игрока под то, что идеально хочет тренер, невозможно.

В общих чертах мне нравится, как команда работает и думает. Каждый из игроков. Потенциал у наших футболистов огромен. Если они понимают игру, значит, команда уже близка к победе в любом турнире. Если нет, то могут быть большие проблемы. Моя задача – донести футболистам понимание игры – того, как мы должны действовать.

Интенсивные тренировки? Мне никто не говорил об усталости. Игроки выходят с хорошим настроением на тренировки. Мы даем им чувство радости – игровые задания, упражнения с мячом. Для меня важно, чтобы команда понимала то, что она делает. Сборы направлены на то, чтобы максимально подготовиться к чемпионату», – сказал Кононов.