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    Олег Кононов: «Спартаку» надо выигрывать турнир в Катаре»

    Теги Спартак премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Олег Кононов Кубок Матч Премьер Футбол

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от Кубка «Матч Премьер», который пройдет в Катаре с 21 по 29 января.

    Помимо красно-белых в нем примут участие «Зенит», «Локомотив» и «Ростов».

    «Придаю большое значение этому турниру. Надо побеждать. Второй сбор для меня важен и в подготовительном плане, где пойдет более серьезная интенсивность. Это турнир, где каждая игра будет идти на победу.

    В этих матчах будем проверять каждого из футболистов, а также то, как налажена на данный момент игра. Турнир будет проходить под нагрузками. Будем чередовать игроков: кому-то давать 45 минут, а кому-то  – 60.

    Я сторонник того, чтобы играть с сильными клубами. Это важный турнир для того, чтобы почувствовать все единоборства. Надо его выигрывать. Очень интересный формат: можно и летом проводить такие турниры в России на хороших стадионах», – сказал Кононов.

    «Матч ТВ» проведет футбольный турнир в Катаре. Приедут «Спартак», «Зенит», «Локо» и «Ростов»

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