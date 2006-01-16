Олег Кононов: «Спартаку» надо выигрывать турнир в Катаре»

Главный тренер Олег Кононов поделился ожиданиями от Кубка «Матч Премьер», который пройдет в Катаре с 21 по 29 января.

Помимо красно-белых в нем примут участие «Зенит», «Локомотив» и «Ростов».

«Придаю большое значение этому турниру. Надо побеждать. Второй сбор для меня важен и в подготовительном плане, где пойдет более серьезная интенсивность. Это турнир, где каждая игра будет идти на победу.

В этих матчах будем проверять каждого из футболистов, а также то, как налажена на данный момент игра. Турнир будет проходить под нагрузками. Будем чередовать игроков: кому-то давать 45 минут, а кому-то – 60.

Я сторонник того, чтобы играть с сильными клубами. Это важный турнир для того, чтобы почувствовать все единоборства. Надо его выигрывать. Очень интересный формат: можно и летом проводить такие турниры в России на хороших стадионах», – сказал Кононов.

«Матч ТВ» проведет футбольный турнир в Катаре. Приедут «Спартак», «Зенит», «Локо» и «Ростов»