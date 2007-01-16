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    Селихов о конфликте между фанатами «Спартака» и Глушаковым: «Хороший результат всех успокоит»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков Александр Селихов Спорт-Экспресс Футбол

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился мнением о ситуации вокруг капитана команды Дениса Глушакова и болельщиков красно-белых.

    – Пока были травмированным, сходили на фан-трибуну «Спартака». Как там оказались? Это ваша инициатива?

    – Нет, пригласили ребята из фан-движения. Связались со мной, предложили сходить. Я ответил: а что тут такого? Пойдем. Мне, кстати, все понравилось. Новые чувства, новые эмоции. Прикольно получилось, все было здорово.

    – Потом у игроков и болельщиков «Спартака» отношения обострились. Вы тоже больше не общаетесь с фанатами?

    – Мы нормально общаемся, переписываемся периодически. С кем-то чаще, с кем-то – реже. Лично ко мне же никаких претензий не было.

    – Даже после той истории с ответом по Глушакову?

    – Слушайте, я просто хотел сказать, чтобы наши болельщики болели за команду. Мы играем и будем играть для них, стараться побеждать в каждом матче. Но нужно понимать, что не всегда все гладко бывает. Не всегда результат приходит.

    Мы понимаем: это – «Спартак», в таком популярном клубе всегда есть давление. Но иногда бывают сложные моменты, и в такой период нужно не набрасываться друг на друга, а, наоборот, поддерживать.

    – В данном случае – Глушакова.

    – Команду! Всегда буду за команду. Не важно, Глушаков это, Адриано, Ребров – без разницы, я всегда буду за команду.

    – Думаете, весной в «Спартаке» все начнется с чистого листа?

    – Хороший результат всех успокоит. Нужно побеждать, и побеждать постоянно. Если начнем набирать очки, играть зрелищно, все забудется. Хочется, конечно, чтобы все так и было. И все, кто приходит на стадион, болели именно за «Спартак», – сказал Селихов.

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