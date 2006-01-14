Андрей Ещенко: «Часть фанатов «Спартака» кричит про Глушакова, часть их освистывает. Бардак на трибунах»

Защитник Андрей Ещенко поделился мнением о ситуации вокруг капитана команды и бывшего главного тренера Массимо Карреры.

– Чемпионство завоевали все: и Каррера, и болельщики, и футболисты. Но фанаты превозносят одного тренера. Может, это где-то и правильно, но не стоит и наши заслуги преуменьшать. Они Массимо поднимают, а нас унижают, оскорбляют, находят какую-то ОПГ.

– Сходить к фанатам, объясниться не пробовали?

– Так я же говорил уже: пусть на базу приходят. Если кому-то что-то не нравится, пусть выскажут это в глаза. Придите, выскажитесь, это же всегда так и решалось. Но до сих пор никто так и не пришел, ни одного человека. Зато на поле выбегать начинают. Что вот он хотел? Подраться с Глушаковым? Или показать, что он такой крутой?

– Как вы к болельщикам относитесь после всего этого?

– Так не все же они нас грязью поливают. Я на игре с «Локомотивом» слушал: часть начинает кричать про Глушакова, часть их освистывает. В общем, если у нас был бардак в начале сезона, то сейчас бардак на трибунах.

Ребята, будьте едины, что бы там ни было. Никто вам не запрещает кричать «A tutti! Avanti!», вешать плакаты. Но и команду нужно гнать вперед. Игроки уйдут, тренеры уйдут, а «Спартак» останется. Вы же за клуб болеете, а не за отдельных личностей, – сказал Ещенко.