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    Самюэль Жиго: «Я выбрал «Спартак» сердцем. Чувствую себя гладиатором, готов биться за клуб»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Гент Краснодар Владимир Хашиг Самюэль Жиго Софьян Ханни Футбол

    Защитник «Спартака» Самюэль Жиго рассказал, почему решил перейти в «Спартак», а не в «Краснодар».

    - О чем подумали, когда узнали, что вами интересуется в России?

    – О, это была фантастика! «Спартак» - большое имя в России, он известен в Европе. Я был счастлив, что привлек внимание такого клуба.

    - Владимир Хашиг говорил, что вы должны были перейти в «Краснодар». За кем был выбор в той ситуации?

    – Выбирал я. Сначала были переговоры с «Краснодаром». Потом Софьян [Ханни] позвонил и сказал, что «Спартак» тоже заинтересован в моем приобретении.

    Когда я услышал про «Спартак», то сразу сказал, что хочу перейти туда. «Гент» поговорил с представителями «Краснодара» и сообщил им, что мой переход к ним невозможен.

    А через три или четыре дня был оформлен трансфер в «Спартак». Для меня все было просто и ясно - я сделал свой выбор и объяснил его менеджеру «Краснодара», но он был очень зол.

    - Вы говорите о Хашиге?

    – Да. Он сильно разозлился. И когда я был в Риме на медосмотре для «Спартака», он снова позвонил мне и спросил, не поменяю ли я своего решения. Я ответил: «Нет, потому что хочу перейти в «Спартак».

    Ничего плохого не хочу сказать про «Краснодар». Это отличный клуб с потрясающей инфраструктурой. Но сердцем я выбрал «Спартак».

    - Что так привлекло вас в «Спартаке»?

    – Мне нравится эта атмосфера, нравятся символы клуба. Когда начинается матч, я чувствую себя гладиатором, выходящим на арену! Я боец на поле - мне нравятся единоборства, жесткая игра.

    Я не самый лучший футболист, но всегда готов биться за свою команду, за цвета! Борьба, борьба и снова борьба, – сказал Жиго.

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