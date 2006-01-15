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    «Зенит» отправился на сбор в Катар без Лодыгина

    Теги Зенит Артем Дзюба Юрий Жирков Михаил Кержаков Александр Анюков Кристиан Нобоа Бранислав Иванович Клаудио Маркизио премьер-лига Россия Игорь Смольников Олег Шатов Вильям Оливейра Александр Ерохин Антон Заболотный Денис Терентьев Магомед Оздоев Андрей Лунев Роберт Мак Луиш Нету Эльмир Набиуллин Юрий Лодыгин Далер Кузяев Леандро Паредес Эмануэль Маммана Себастьян Дриусси Эмилиано Ригони Матиас Краневиттер Миха Мевля Леон Мусаев Никита Гойло Николай Рыбиков Илья Скроботов Кубок Матч Премьер Футбол

    «Зенит» отправился в Доху на первый зимний сбор.

    Не полетел на сбор голкипер Юрий Лодыгин, получивший травму в ноябре икроножной мышцы и пропустивший остаток года.

    Бранислав Иванович и Матиас Краневиттер в связи с личными обстоятельствами присоединятся к команде позднее, сбор пропустит вратарь Юрий Лодыгин.

    Также сообщается, что с командой будет работать новый ассистент главного тренера Вильям Оливейра.

    Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Никита Гойло, Николай Рыбиков.

    Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Эльмир Набиуллин, Илья Скроботов.

    Полузащитники: Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Клаудио Маркизио, Магомед Оздоев, Эрнани, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак, Леон Мусаев.

    Нападающие: Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Артем Дзюба.

    «Зенит» будет тренироваться в Катаре до 28 января и примет участие в Кубке «Матч Премьер». Петербуржцы встретятся с «Локомотивом», «Ростовом» и «Спартаком».

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