«Зенит» отправился на сбор в Катар без Лодыгина

«Зенит» отправился в Доху на первый зимний сбор.
Не полетел на сбор голкипер Юрий Лодыгин, получивший травму в ноябре икроножной мышцы и пропустивший остаток года.
Бранислав Иванович и Матиас Краневиттер в связи с личными обстоятельствами присоединятся к команде позднее, сбор пропустит вратарь Юрий Лодыгин.
Также сообщается, что с командой будет работать новый ассистент главного тренера Вильям Оливейра.
Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Никита Гойло, Николай Рыбиков.
Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Эльмир Набиуллин, Илья Скроботов.
Полузащитники: Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Клаудио Маркизио, Магомед Оздоев, Эрнани, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак, Леон Мусаев.
Нападающие: Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Артем Дзюба.
«Зенит» будет тренироваться в Катаре до 28 января и примет участие в Кубке «Матч Премьер». Петербуржцы встретятся с «Локомотивом», «Ростовом» и «Спартаком».