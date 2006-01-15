«Зенит» отправился на сбор в Катар без Лодыгина

«Зенит» отправился в Доху на первый зимний сбор.

Не полетел на сбор голкипер Юрий Лодыгин, получивший травму в ноябре икроножной мышцы и пропустивший остаток года.

и Матиас Краневиттер в связи с личными обстоятельствами присоединятся к команде позднее, сбор пропустит вратарь .

Также сообщается, что с командой будет работать новый ассистент главного тренера Вильям Оливейра.

Вратари: , Михаил Кержаков, Никита Гойло, Николай Рыбиков.

Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, , Эльмир Набиуллин, Илья Скроботов.

Полузащитники: , Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Клаудио Маркизио, Магомед Оздоев, Эрнани, Александр Ерохин, , Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак, Леон Мусаев.

Нападающие: Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Артем Дзюба.

«Зенит» будет тренироваться в Катаре до 28 января и примет участие в Кубке «Матч Премьер». Петербуржцы встретятся с «Локомотивом», «Ростовом» и «Спартаком».