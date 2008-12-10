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    Криштиану Роналду: «Я был успешен во всех клубах и сборной. Месси – только в Испании»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус Барселона Лионель Месси серия А Италия Ла Лига Футбол

    Нападающий «Ювентус» Криштиану Роналду рассказал о своем соперничестве с Лионелем Месси.

    «Возможно, мне не хватает Месси. Я был успешен во всех клубах, где выступал, и со сборной. Он – только в Испании.

    Я не думаю, что должен приводить еще какие-то доводы. Я вылез из своей глубинки, принимал вызовы и остаюсь фантастическим футболистом.

    Возможно, Месси нуждается во мне больше, чем я в нем. Но если он всем доволен там, где он сейчас, то и меня это устраивает.

    Я уважаю его как человека и как коллегу. Он выдающийся игрок и приятный человек. Но я не скучаю – ни по нему, ни по кому-либо еще», – сказал Роналду.

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