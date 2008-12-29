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    Адвокат Кокорина о матче в СИЗО: «По контракту с «Зенитом» Александр не может играть в несертифицированных условиях»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

    Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщила, что ее доверитель не примет участия в футбольном матче в СИЗО с командой сотрудников ФСИН.

    «Не хотелось участвовать в популистских рассуждениях о футбольном матче в СИЗО, но вынуждена сообщить, что Кокорин Александр согласно действующему контракту с «Зенитом» не может принимать участие в футбольных матчах при несертифицированных условиях, не говоря о последствиях травмы колена, обострившейся в СИЗО, без продолжения курса релаксации», – написала Стукалова в инстаграме. 

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