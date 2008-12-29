Адвокат Кокорина о матче в СИЗО: «По контракту с «Зенитом» Александр не может играть в несертифицированных условиях»

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего Александра Кокорина, сообщила, что ее доверитель не примет участия в футбольном матче в СИЗО с командой сотрудников ФСИН.

«Не хотелось участвовать в популистских рассуждениях о футбольном матче в СИЗО, но вынуждена сообщить, что Кокорин Александр согласно действующему контракту с «Зенитом» не может принимать участие в футбольных матчах при несертифицированных условиях, не говоря о последствиях травмы колена, обострившейся в СИЗО, без продолжения курса релаксации», – написала Стукалова в инстаграме.

Общественный наблюдатель: «Футбольный матч в СИЗО с участием Кокорина и Мамаева состоится после Рождества»

Адвокат Кирилла Кокорина о матче в СИЗО: «Это очень опасно. Без тренировок получать нагрузки – это неправильно с точки зрения физиологии»