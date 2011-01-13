«Барселона» интересуется 33-летним форвардом «Тоттенхэма» Льоренте

Нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте попал в сферу интересов «Барселоны».
33-летний форвард в числе кандидатов, которые могут перейти в каталонский клуб в зимнее трансферное окно.
На вчерашней пресс-конференции главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что в команде есть место для нового форварда.
Главное требование к кандидату – опыт выступлений в Ла Лиге, чтобы игрок быстро адаптировался.
Льоренте выступал в примере за «Атлетик» (327 матчей, 111 голов) и «Севилью» (36 матчей, 7 голов).
Ранее сообщалось, что «Барса» также рассматривает кандидатуру нигерийца Одиона Игало, который играет в чемпионате Китая.