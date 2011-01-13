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    «Барселона» интересуется 33-летним форвардом «Тоттенхэма» Льоренте

    Теги премьер-лига Англия Барселона Фернандо Льоренте Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Футбол

    Нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте попал в сферу интересов «Барселоны».

    33-летний форвард в числе кандидатов, которые могут перейти в каталонский клуб в зимнее трансферное окно.

    На вчерашней пресс-конференции главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что в команде есть место для нового форварда.

    Главное требование к кандидату – опыт выступлений в Ла Лиге, чтобы игрок быстро адаптировался.

    Льоренте выступал в примере за «Атлетик» (327 матчей, 111 голов) и «Севилью» (36 матчей, 7 голов).

    Ранее сообщалось, что «Барса» также рассматривает кандидатуру нигерийца Одиона Игало, который играет в чемпионате Китая.

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