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    «Челси» хочет право обратного выкупа Хадсона-Одои, «Бавария» против

    Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Каллум Хадсон-Одои Футбол

    «Челси» и «Бавария» продолжают вести переговоры о трансфере полузащитника Каллума Хадсона-Одои.

    Ситуацию осложняет требование «синих» включить в контракт опцию обратного выкупа 18-летнего футболиста, в то время как «Бавария» настаивает на том, чтобы этого пункта не было. 

    Лондонский клуб не хочет повторять ту же ошибку с потерей перспективных игроков, которая была совершена при продаже Ромелу Лукаку и Неманя Матича.

    Ранее сообщалось, что «Бавария» согласилась заплатить за Хадсона-Одои требуемые «Челси» 35 миллионов фунтов. 

     

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