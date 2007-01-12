«Челси» хочет право обратного выкупа Хадсона-Одои, «Бавария» против

«Челси» и «Бавария» продолжают вести переговоры о трансфере полузащитника Каллума Хадсона-Одои.

Ситуацию осложняет требование «синих» включить в контракт опцию обратного выкупа 18-летнего футболиста, в то время как «Бавария» настаивает на том, чтобы этого пункта не было.

Лондонский клуб не хочет повторять ту же ошибку с потерей перспективных игроков, которая была совершена при продаже Ромелу Лукаку и Неманя Матича.

Ранее сообщалось, что «Бавария» согласилась заплатить за Хадсона-Одои требуемые «Челси» 35 миллионов фунтов.