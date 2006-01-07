Аленичев о возможной аренде Глушакова: «Конечно, взял бы. В инстаграме, твиттере, лайках ничего не понимаю»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев заявил, что хотел бы видеть полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в своей команде.

– Вы хорошо знаете Глушакова по работе в «Спартаке». Взяли бы его в аренду?

– Да, конечно.

– То есть уверены, что нашли бы с ним общий язык?

– Конечно. Это игрок, который однозначно помог бы «Енисею».

– А вы смогли отправить футболиста в дубль за лайк в инстаграме?

– Нет, конечно. Честно говоря, ничего в этом не понимаю – инстаграм, твиттер, лайки и так далее… Для меня это темное дело. Думаю, в случае с Глушаковым имелся другой повод, а лайк стал только предлогом, – сказал Аленичев.