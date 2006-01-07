Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Аленичев о возможной аренде Глушакова: «Конечно, взял бы. В инстаграме, твиттере, лайках ничего не понимаю»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Енисей Денис Глушаков Спорт-Экспресс Футбол

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев заявил, что хотел бы видеть полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в своей команде.

    – Вы хорошо знаете Глушакова по работе в «Спартаке». Взяли бы его в аренду?

    – Да, конечно.

    – То есть уверены, что нашли бы с ним общий язык?

    – Конечно. Это игрок, который однозначно помог бы «Енисею».

    – А вы смогли отправить футболиста в дубль за лайк в инстаграме?

    – Нет, конечно. Честно говоря, ничего в этом не понимаю – инстаграм, твиттер, лайки и так далее… Для меня это темное дело. Думаю, в случае с Глушаковым имелся другой повод, а лайк стал только предлогом, – сказал Аленичев.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться